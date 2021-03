Der Countdown für das VfL-Spiel in Karlsruhe ist eingeläutet

Im Gespräch: VfL-Cheftrainer Markus Feldhoff (rechts) und Athletiktrainer Maximilian Lankheit.

osnapix

Osnabrück. Der Countdown für das Spiel beim Karlsruher SC ist eingeläutet: Markus Feldhoff, Trainer des VfL Osnabrück, hat an diesem Montag seine Profis nach einem freien Wochenende wieder zum Training gebeten.

„Ich hoffe, dass die Jungs am Wochenende ausgiebig Zeit mit ihren Familien verbringen konnten“, meinte der VfL-Chefcoach am Montagabend. Gerade in diesen schwierigen sportlichen Zeiten seien diese Momente sehr wichtig. Ein freier Tag bewirk