VfL Osnabrück will Trainingszentrum in der Gartlage weiter verfolgen

Auf dieser Fläche des Unternehmens Kabelmetall will der VfL Osnabrück gerne sein Trainingszentrum für die Profis bauen und sieht sich durch ein neues Gutachten bestätigt, dass das Vorhaben genehmigungsfähig ist.

André Havergo

Osnabrück. Das Umweltforum Osnabrücker Land sieht das geplante Trainingszentrum des VfL Osnabrück in der Gartlage nach wie vor kritisch und will sich im Fall einer Baugenehmigung juristische Schritte vorbehalten. Die Lila-Weißen fühlen sich durch ein neues Gutachten indes bestätigt, dass das Vorhaben sehr wohl durchzuziehen ist. Auch Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert rechnet damit, dass der VfL das Zentrum in der Gartlage realisieren will.

Am Freitagmittag hatte das Umweltforum eine Mitteilung zu den VfL-Plänen verschickt. Zuvor hatten sich mehrere Verantwortliche der Lila-Weißen und der Vorsitzende des Umweltforums, Andreas Peters, über das neue Gutachten ausgetauscht. Der U