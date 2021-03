Die KME-Fläche, auf der das Trainingszentrum entstehen soll.

André Havergo

Osnabrück. Die Naturschützer vom Umweltforum Osnabrücker Land sind von den Plänen für das Trainingszentrum des VfL Osnabrück in der Gartlage nach Einsicht in ein artenschutzrechtliches Gutachten weiterhin nicht überzeugt. Das Projekt sei „nicht genehmigungsfähig“, hieß es nach einem digitalen Austausch mit dem Fußball-Zweitligisten am Freitag. Kritik gibt es vor allem an der Stadt Osnabrück.

Das 72-seitige Gutachten, das der VfL in Auftrag gegeben hatte und das sowohl eine Bestandaufnahme umfasst als auch mögliche Kompensationsmaßnahmen vorschlägt, habe die Umwelt-Organisation in ihren artenschutzrechtlichen Bedenken bestätigt,