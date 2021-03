Erstmals stand Winterneuzugang Jay-Roy Grot (rechts) für den VfL auf dem Platz (hier gegen Kölns Bernard Kyere-Mensah).

osnapix/Titgemeyer

Harsewinkel. Die pflichtspielfreie Zeit in der Länderspielpause nutzen, um Selbstvertrauen für den Abstiegskampf zu tanken – so hatten es sich die Zweitliga-Fußballer vom VfL Osnabrück vorgenommen. Dass dieser Plan beim 3:3 im Testspiel gegen Drittligist Viktoria Köln nicht ganz aufging, lag vor allem an einer turbulenten zweiten Halbzeit, in der der VfL die Struktur der starken ersten Hälfte verlor.

„Es ist schon enttäuschend, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen“, sagte VfL-Trainer Markus Feldhoff nach dem Test auf der Anlage des Hotels Klosterpforte in Harsewinkel. Abseits vom Ergebnis habe er jedoch viele gute und wichtige Aspekte