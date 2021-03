Kämpferisch: Ulrich Taffertshofer (rechts), hier im Zweikampf mit St. Paulis Omar Marmoush.

osnapix

Osnabrück. 1:2 gegen St. Pauli verloren, neunte Heimniederlage für den VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga in Folge – und das Wetter an der Illoshöhe ist am Tag danach genauso schlecht wie der Tabellenstand der Lila-Weißen.

Aber: Der VfL-„Sheriff“ Ulrich Taffertshofer gibt sich kämpferisch, und Trainer Markus Feldhoff verbreitet Zuversicht und Gelassenheit. Beim Blick auf das Spiel gegen die Hamburger stellt Taffertshofer im Gespräch noch einmal deutlich fest,