VfL wieder ein Stück näher am Abgrund: 1:2 gegen St. Pauli

Unhaltbar: Philipp Kühn kassiert das 0:2 durch Omar Marmoush (nicht im Bild).

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Der VfL Osnabrück rückt dem Abstieg näher: Beim 1:2 gegen den FC St. Pauli kassierte die Mannschaft von Trainer Markus Feldhoff die neunte Heimniederlage in Folge und bleibt auf dem 16. Platz, der am Saisonende die Abstiegsentscheidung in die Relegationsspiele gegen den Dritten der 3. Liga - derzeit der FC Ingolstadt - vertagen würde.

Im Mittelpunkt stand eine höchst umstrittene Entscheidung von Schiedsrichter Martin Thomsen. Der Unparteiische aus Kleve entschied nach einer Grätsche von Trapp gegen Marmoush in der 51. Minute auf Elfmeter, obwohl Trapp den Ball gespielt h