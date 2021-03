Damoklesschwert Corona - es lauert auch über dem Profifußball. Foto: imago images/Inderlied

Osnabrück. Die Corona-Fallzahlen steigen, die Häufigkeit des Auftretens der gefährlichen britischen Mutante auch – und während der Spitzensport darauf bedacht ist, seinen Spielbetrieb auch in der beginnenden dritten Pandemiewelle weiter zu sichern, ergreift er selbst erste Maßnahmen - auch der VfL Osnabrück reagiert und fährt die Corona-Testfrequenzen hoch.

Dass der Spitzensport auf die Lage reagiert, wurde in diesen Tagen am deutlichsten im Falle des positiv getesteten Stürmers Simon Terodde vom Hamburger SV, Ligakonkurrent des VfL Osnabrück. Der Zweitligist aus Hamburg hat seinen Torjäger in