VfL Osnabrück: Reichel erlitt Muskelfaserriss im Endspurt in Nürnberg

Bestach mit großem Einsatz: Ken Reichel (VfL Osnabrück, links) im Zweikampf mit Dennis Borkowski (1.FC Nürnberg). Foto: imago images/Becker

Heiko Becker via www.imago-images.de

Osnabrück. Er war nach einem langen Sprint an der Seitenlinie liegen geblieben und musste für die letzten Spielminuten durch Tim Möller ersetzt werden: Ken Reichel, beim 1:1 beim 1. FC Nürnberg stabiler linker Innenverteidiger in der Dreierkette des VfL Osnabrück, hat einen Muskelfaserriss erlitten. Mindestens beim Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Sonntag wird der Linksfuß dem VfL fehlen.

Schmerzhaft war sie, die Schlussphase der Partie in Nürnberg für Reichel. Der 34-Jährige, der im letzten Sommer vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin zum VfL gekommen war, hatte sich schon die 90 Minuten zuvor immer wieder aufgerieben in Zw