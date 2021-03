VfL Osnabrück: Ehrenmänner Heider und Alvarez in neuem Look

Im neuen Look: Marc Heider (links) und Marcos Alvarez, Freunde auch abseits des Fußballs. Fotos: Heider/Alvarez

Heider/Alvarez

Osnabrück. Erst am Morgen danach wurde Marc Heider richtig bewusst, welche Folgen sein Premierentor in der 2. Bundesliga haben würde: Da erinnerten ihn Fans über die sozialen Netzwerke an seine Frisuren-Wette mit Ex-Teamkollege Marcos Alvarez – und weil Wettschulden Ehrenschulden sind, lösten die beiden Freunde sie direkt ein. Hier Fragen und Antworten zu allem, was passierte beim VfL Osnabrück nach dem 1:1 in Nürnberg.

Welche Wette lief da genau? Im NOZ-Podcast Brückengeflüster war im Januar per Videokonferenz neben Heider auch Alvarez aus Krakau zugeschaltet, wo er aktuell für den polnischen Erstligisten Cracovia spielt: Der langjährige VfL-Torjäger un