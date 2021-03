Abwehraktion nach einer Nürnberg-Ecke zu Beginn: VfL-Torwart Philipp Kühn. Foto: osnapix/Titgemeyer

Osnabrück. Endlich wieder ein Punkt nach neun Niederlagen in Folge - und auch Einsatz und Laufarbeit stimmten beim VfL Osnabrück bei der Partie beim 1. FC Nürnberg, die 1:1 endete. Dennoch offenbarte das Team auch unter dem neuen Trainer Markus Feldhoff noch weiteres Potenzial für eine Entwicklung, gerade im Spiel nach vorn. Die Einzelkritik.

In guter Form#4 Lukas Gugganig: Rechter Verteidiger in der Dreierkette, aufmerksam und bissig in den direkten Duellen gegen den Mann, keine Stellungsfehler.#33 Timo Beermann: Zentraler Turm in der Schlacht in der VfL-Abwehr, umsichtig, zwei