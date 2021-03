VfL Osnabrück: Niederländer Ludovit Reis für U21-EM in Ungarn nominiert

In Nürnberg mit einer guten Leistung: Ludovit Reis (hier im Duell mit Johannes Geis). Foto: Imago images/Eibner

Marcel Engelbrecht /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Osnabrück. Am Sonntag erwartet der VfL Osnabrück den FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga, danach ist Länderspielpause. Zwei Wochen Zeit für intensives Training unter dem neuen Coach Markus Feldhoff, aber auch für das Durchpusten vor dem Saisonendspurt. Keine Pause hat allerdings Ludovit Reis. Er reist mit der U21-Auswahl der Niederlande zur EM nach Ungarn - in ein Corona-Hochinzidenzgebiet.

VfL-Mittelfeldspieler Reis ist am Montag vom niederländischen U21-Nationaltrainer Erwin van der Looi für die U21-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien nominiert worden. Reis wird nach dem Heimspiel am Sonntag gegen den FC St. Pauli zu