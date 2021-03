Noch ruht das Mannschaftstraining - und auch der Spielbetrieb für die U19 des VfL Osnabrück, hier im Spiel gegen Flensburg.

Helmut Kemme

Osnabrück . Seit Monaten ruht der Jugendfußball in der Pandemie, auch in den höchsten Ligen Deutschlands. Aus Furcht davor, viele Talente am Übergang zu den Profis zu verlieren, streben derzeit die Verbände die Rückkehr des Spielbetriebs in den Junioren-Bundesligen und Regionalligen an. Auch wegen wieder steigender Infektionszahlen formiert sich Widerstand dagegen – auch beim VfL Osnabrück.

VfL hat Sondergenehmigung fürs Mannschaftstraining der höheren Jugendteams beantragt„Wir haben bis jetzt nicht einmal die Erlaubnis, überhaupt trainieren zu dürfen mit den Jungs in der Gruppe auf dem Platz“, sagt Alexander Ukrow. Der Leite