Wirft sich für den VfL immer voll rein: Luc Ihorst (vorn, hier gegen Karlsruhes Lukas Fröde (l.). Foto: dpa/Inderlied

Osnabrück. Schon zuvor war eine längere Ausfallzeit des Sturm-Youngsters im Raum gestanden, am Freitagabend bestätigte es auch der VfL Osnabrück: Die Leistenprobleme bei Luc Ihorst haben sich als so gravierend erwiesen, dass eine Operation erforderlich wurde. Diese ist nun durchgeführt worden - wann der Stürmer wieder für den VfL auflaufen kann, ist unklar.

Bereits in den vergangenen zwei Partien gegen Heidenheim und in Sandhausen hatte der VfL Osnabrück auf Luc Ihorst verzichten müssen. Nun gab der VfL bekannt: Am heutigen Freitag ist der Offensivspieler erfolgreich an der Leiste operiert wor