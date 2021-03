Neuer Trainer beim VfL Osnabrück: Markus Feldhoff. Foto: Helmut Kemme

Helmut Kemme

Osnabrück. Ein Lautsprecher war er nie – und ein solcher will und wird er wohl auch nicht mehr werden. Recht zurückhaltend, so wie man ihn bei den Lila-Weißen bereits kennt, trat Markus Feldhoff bei und am Rande der ersten von ihm geleiteten Einheiten mit den Profis des VfL Osnabrück auf. Es sind eher leise Töne, über die der 46-Jährige seine Botschaften platziert – die Hoffnung ist, dass sie eine gewisse Eindringlichkeit und Wirkung im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga entfalten.

„Wir machen einen Neustart, können vergessen, was vorher war. Ziel ist, aus den letzten elf Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen, um den bestmöglichen Tabellenplatz zu erreichen. Die Sicherung von Rang 15 ist das Minimalziel“, sagt