An die Arbeit: Der neue Cheftrainer Markus Feldhoff (rechts) mit seinen Assistenten Florian Fulland (links) und Tim Danneberg.

Helmut Kemme

Osnabrück. Laufwege, richtiges Verschieben im Raum, korrektes Zuordnen der jeweiligen Gegenspieler im Spiel gegen den Ball: Das waren zentrale Inhalte der ersten Trainingseinheit unter Markus Feldhoff als neuem Chefcoach des VfL Osnabrück an diesem Donnerstag. "Die Jungs waren engagiert bei der Sache, mir hat es Spaß gemacht", bilanzierte der 46-Jährige hinterher.

Zehn Tage hat Feldhoff nun Zeit, den VfL auf das erste Spiel vorzubereiten, das nach dem coronabedingten Ausfall der Partie gegen Jahn Regensburg am Sonntag in einer Woche beim Keller-Konkurrenten 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesli