Keine Erkenntnisse gab es am Montag in der Trainerfrage beim VfL Osnabrück: Florian Fulland (links, hier mit Sport-Geschäftsführer Benjamin Schmedes und VfL-Sprecher Sebastian Rüther in Sandhausen) rechnet damit, auch am Mittwoch auf dem Trainingsplatz zu stehen.

Eibner-Pressefoto/Michael Bermel

Osnabrück. Wenn nicht jetzt, wann dann? Der trainingsfreie Dienstag könnte für den VfL Osnabrück eine günstige Gelegenheit sein, einen Trainer vorzustellen, dem dann zwei volle Trainingswochen zur Vorbereitung auf das nächste Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga blieben. Weil sich die Hinweise darauf am Montag noch nicht verdichteten, sagte Interimstrainer Florian Fulland zunächst einmal noch: „Ich gehe davon aus, dass ich am Mittwoch weiterhin Trainer bin.“

Auf die Partie gegen den SSV Jahn Regensburg wird der 36-Jährige die Lila-Weißen dann nicht vorbereiten: Bei den Oberpfälzern wurden nach Trainer Mersad Selimbegovic weitere positive Corona-Tests gemeldet. Mannschaft und Funktionsteam müsst