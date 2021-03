Für dieses Foul sah Adam Susac (links) in Sandhausen Rot.

imago/foto2press

Osnabrück. Am Sonntag gegen 13.35 Uhr war Innenverteidiger Adam Sušac vom VfL Osnabrück in Sandhausen vom Platz geflogen. Knapp 24 Stunden später war schon das Urteil des Sportgerichts da.

Der 31-jährige Fußball-Profi verpasst nach seiner Notbremse an Sandhausens Stürmer Kevin Behrens nur ein Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga, entschied das DFB-Sportgericht im Einzelrichterverfahren. Geahndet wurde die Aktion in der 5. Spiel