In Quarantäne: Mersad Selimbegovic Trainer SSV Jahn Regensburg. Foto: imago images/Ewert

Osnabrück. Beim Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg sind mehrere Corona-Fälle aufgetreten - auch über Cheftrainer Mersad Selimbegovic hinaus, der bereits am Freitag positiv getestet worden ist. Nun rechnet Regensburg-Geschäftsführer Christian Keller damit, dass viele Spieler in Quarantäne müssen - und die nächsten drei Spiele des Klubs verschoben werden, darunter auch die Partie beim VfL Osnabrück am Sonntag.

Zuerst droht vor allem dem DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen an diesem Dienstag (18.30 Uhr) die Absage. Geschäftsführer Christian Keller berichtete bei der Pressekonferenz am Montag von den mehrfach auft