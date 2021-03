Bei diesem Zweikampf mit Gerrit Nauber verletzte sich David Blacha (rechts).

imago/foto2press

Sandhausen. Als ob die 0:3-Niederlage in Sandhausen für den VfL Osnabrück nicht schon ärgerlich genug gewesen wäre: David Blacha musste nach einem Zweikampf mit Gerrit Nauber verletzt vom Feld. Auch Sebastian Kerk blieb angeschlagen in der Kabine, und Maurice Trapp holte sich seine fünfte Gelbe Karte ab, während einer von Sandhausens beiden Interimstrainern wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus musste.

Drei Elfmeter gegen den VfL – das gab es in der eingleisigen 2. Bundesliga bis Sonntag erst einmal. Am 7. August 1985 war Osnabrück mit 1:7 in Homburg untergegangen. Dreimal hatte Gerd Schwickert vom Elfmeterpunkt getroffen. Zumindest eine