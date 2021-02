Musste in Sandhausen mit Rot früh vom Feld: Osnabrücks Innenverteidiger Adam Susac.

imago/Eibner

Sandhausen. Zwei Kurzeinsätze und aufgerundet neun Spielminuten standen bis Sonntag in der Einsatzstatistik von Adam Sušac. In Sandhausen durfte der Innenverteidiger des VfL Osnabrück erstmals in dieser Saison in der Startelf ran, aber bei der 0:3-Pleite kamen nicht mal fünf Minuten Spielzeit in der Statistik des Kroaten hinzu.

„Er hatte sich eine Chance verdient“, erklärte Trainer Florian Fulland, der wegen der Sperre von Timo Beermann einen weiteren Innenverteidiger brauchte, um die von ihm favorisierte Dreierkette beibehalten zu können. Sušac sei „gut damit umg