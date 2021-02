Bloß nicht bange machen: Trainer Florian Fulland (links) sieht das Kellerduell beim SV Sandhausen als "Riesenchance" für den VfL Osnabrück, den Gegner auf Distanz zu halten. Lukas Gugganig (rechts) soll bis Sonntag wieder fit sein.

imago/Eibner

Osnabrück. Der VfL Osnabrück versucht, den Druck vor dem Kellerduell beim SV Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga nicht zu sehr an sich herankommen zu lassen. Schicksalsspiel? Endspiel? Davon will VfL-Interimstrainer Florian Fulland nichts wissen: Für sein Team sei es eher „eine Riesenchance, Sandhausen auf sieben Punkte zu distanzieren“.

Wie es sich unter der Woche schon angedeutet hatte, muss der VfL ohne etliche Spieler auskommen: „Ich musste mir extra eine Liste schreiben“, sagte Fulland zu den Ausfällen. Ludovit Reis und Timo Beermann sind nach der fünften Gelben Karte