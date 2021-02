Schon wieder kein Punkt: VfL-Spieler Niklas Schmidt sitzt nach der 1:2-Niederlage gegen den Heidenheim am Samstag auf dem Spielfeld an der Bremer Brücke und ist frustriert.

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Natürlich hätte er sein Debüt gerne gewonnen. Und ja, natürlich war Florian Fulland enttäuscht, dass der VfL Osnabrück in seinem ersten Spiel als Interimstrainer die Kurve nicht bekommen hat. Das 1:2 (0:1) gegen den 1. FC Heidenheim brachte zwar auch einige Erkenntnisse hervor, die durchaus Mut machen im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Doch der Rucksack der Niederlagenserie bleibt – und er wird immer schwerer.

Zum achten Mal in Serie hat der VfL nun verloren. Im achten Heimspiel in Folge gab es eine Pleite. Nach der Partie am Samstag sackten die meisten Spieler erst einmal auf dem Rasen zusammen, verdeckten die Gesichter hinter ihren Händen oder