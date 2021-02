VfL Osnabrück: Ihre Fragen an den neuen Geschäftsführer Michael Welling

Dr. Michael Welling, neuer Geschäftsführer des VfL Osnabrück. Foto: osnapix/Titgemeyer

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Vor einer Woche hat er seinen Dienst angetreten beim VfL Osnabrück - nun nimmt er erstmals Teil am Podcast "Brückengeflüster", dem NOZ-Podcast zum VfL Osnabrück: Michael Welling, der vom 1. FSV Mainz 05 gekommene neue Geschäftsführer für den Bereich Finanzen und Marketing. Haben Sie auch eine Frage an Michael Welling? Dann stellen Sie diese direkt - hier lesen Sie, wie das geht.

Seit Montag ist er in Osnabrück am Mittwoch ist er offiziell vorgestellt worden als Geschäftsführer für den Bereich Finanzen (hier weitere Infos), nun nimmt er erstmals teil am "Brückengeflüster", dem Podcast der NOZ zum VfL Osnab