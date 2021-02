Wieder nicht zu Null gespielt: Der VfL verliert gegen Heidenheim zum achten Mal in Folge.

Helmut Kemme

Osnabrück. Der VfL Osnabrück kann auch nach dem Trainerwechsel den Negativlauf nicht stoppen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim zeigte sich der VfL zwar durchaus mutig und zielstrebig und erspielte sich einige gute Chancen, dennoch kassierten die Lila-Weißen beim 1:2 (0:1) unter Interimstrainer Florian Fulland in der 2. Fußball-Bundesliga die achte Niederlage in Folge.

Fulland, der am Montag nach der Trennung des VfL von Trainer Marco Grote und dessen Assistent Deniz Dogan übernommen hatte und sein Debüt in der 2. Fußball-Bundesliga gab, überraschte gleich mit einem neuen System und vier Wechseln in der S