Dr. Michael Welling ist neuer Geschäftsführer des VfL Osnabrück. Foto: osnapix/Titgemeyer

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Seit einigen Wochen etabliert er seine Verbindungen in den Verein, seit drei Tagen ist er offiziell da, jetzt hat er sich auch der Öffentlichkeit vorgestellt: Michael Welling, neuer Geschäftsführer Wirtschaft beim VfL Osnabrück, der den Fußball-Zweitligisten ab sofort gleichberechtigt auf Augenhöhe mit Benjamin Schmedes (Geschäftsführer Sport) lenken wird. "Ich freue mich unheimlich auf die Aufgabe und unsere gemeinsame Arbeit", sagte der 50-Jährige am Mittwoch.

Primär gehe es in diesen ersten Tagen darum, die Menschen in und um den Verein kennenzulernen, sagte Welling, der vom 1. FSV Mainz 05 nach Osnabrück zurückgekehrt war. Für den gebürtigen Salzbergener ist es fast schon eine Rückkehr in die a