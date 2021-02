Illoshöhe, Osnabrück: Interimstrainer Florian Fulland (2.v.l.) leitet das Training. Der 36-Jährige trainierte bislang die U19 des VfL in der A-Junioren-Bundesliga. Foto: Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Interimstrainer Florian Fulland hat beim VfL Osnabrück seine Arbeit aufgenommen: Am Dienstagnachmittag leitete der 36-Jährige seine erste Einheit auf der Illoshöhe - in Vorbereitung auf die Partie gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag.

Aufgeteilt in drei Gruppen begannen die VfL-Profis nach dem Aufwärmen mit lockerem Kreisspiel, ehe einfache Passübungen auf dem Programm standen, um nach dem - was Balltraining betrifft - relativ freien Montag wieder in die Bewegungsabläufe