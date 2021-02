VfL Osnabrück entlässt Trainer Grote - notwendig und rechtzeitig

Letzte Dienstfahrt Böllenfalltor: Marco Grote nach der 0:1-Niederlage des VfL Osnabrück am Sonntag bei Darmstadt 98. Einen Tag später wurde der Fußballlehrer freigestellt.

Foto: imago images/Hartenfelser

Osnabrück . Am Tag nach der siebten Niederlage hintereinander war Marco Grote nicht mehr zu halten: Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück trennte sich nach einer beispiellosen Talfahrt in Richtung Abstiegszone von seinem Trainer. Das geschah, so sieht es unser Kommentator, gerade noch rechtzeitig.

Man könnte es sich einfach machen und feststellen, dass kein Trainer der Welt eine Serie von sieben Niederlagen übersteht. Doch auch unabhängig von der Kette der Misserfolge war die Trennung von Marco Grote notwendig und rechtzeitig. D