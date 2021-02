Ist er noch der Mann für die Wende? Marco Grote während der Partie in Darmstadt. Foto: imago images/HMB-Media

HMB Media via www.imago-images.de

Osnabrück. Siebte Niederlage in Serie, zehn Pleiten in den letzten elf Pflichtspielen – und im sechsten Spiel hintereinander kein eigenes Tor aus dem Spiel heraus: Die 0:1-Niederlage des VfL Osnabrück beim SV Darmstadt 98 fügte sich nahtlos ein in die Muster der vergangenen Wochen: statistisch und bezüglich der Achillesfersen einer verunsicherten Elf. So stellt sich die Frage umso drängender, wie die Lila-Weißen den freien Fall stoppen können – und ob ein Trainerwechsel dabei helfen kann.

„Ich glaube nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren. Aber wir haben einmal nicht konsequent genug verteidigt und nach vorn wieder nicht ausreichend Durchschlagskraft an den Tag legen können“, sagte VfL-Trainer Marco Grote nach der