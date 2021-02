Chance verschenkt: Sebastian Kerk in der ersten Halbzeit in Daarmstadt.

imago images/Voelker

Osnabrück. Siebte Niederlage in Serie, nur ein Sieg in den letzten elf Pflichtspielen bei zehn Niederlagen – und schon im sechsten Spiel hintereinander kein Tor aus dem Spiel heraus: Weil der Spielverlauf bei der 0:1-Niederlage des VfL Osnabrück beim SV Darmstadt 98 an die Muster der vergangenen Wochen erinnerte, stellt sich die Frage mehr denn je, wie die Lila-Weißen den freien Fall stoppen können – und ob ein Trainerwechsel dabei helfen kann.

VfL-Trainer Marco Grote musste kurzfristig auf Timo Beermann verzichten – als Ausfallgrund für den Innenverteidiger meldete der Verein einen Magen-Darm-Infekt. Seinen Platz in der Innenverteidigung übernahm der Österreicher Lukas Gugganig.