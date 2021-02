Ausgezeichnet mit dem renommierten Julius-Hirsch-Preis: Das Bündnis "Tradition lebt von Erinnerung" des VfL Osnabrück. Foto: dpa/Rumpenhorst

Frank Rumpenhorst

Osnabrück. An diesem Samstag ist die schrittweise Aufarbeitung der Geschichte der Gartlage in Zeiten des Nationalsozialismus Thema – der Ort, an dem zukünftig das neue Trainingszentrum des VfL Osnabrück entstehen könnte. Wer dabei mitarbeiten will, kann das spontan tun.

Verknüpft werden soll die (sportliche) Bedeutung des Geländes mit seiner Historie als Standort eines Zwangsarbeiterlagers, in dem Gefangene unter unmenschlichen Bedingungen gelitten haben, heißt es auf der Internetseite des Fanprojektes Osn