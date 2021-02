Muss derzeit viel improvisieren: VfL-Trainer Marco Grote.

imago images/Paetzel

Osnabrück. Die Fußballprofis des VfL Osnabrück müssen aufgrund der Witterungsverhältnisse weiter mit viel Improvisationskunst trainieren.

Nach Angaben von Benjamin Schmedes, Geschäftsführer Sport, und Teammanager Julius Ohnesorge musste am Mittwoch die Übungseinheit in der Soccerhalle in Osnabrück-Atter abgehalten werden. Am Donnerstag stehe eine Einheit im Sportpark/Soccerc