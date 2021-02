VfL Osnabrück: Kein Fußballtraining am Dienstag, weiteres Vorgehen offen

Die verschneite Illoshöhe. Foto: Malte Schlaack

Malte Schlaack

Osnabrück. Schneeemassen auf der Illoshöhe haben erwartungsgemäß an diesem Dienstag einen regulären Trainingsbetrieb beim Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück verhindert. Improvisiert wurde abseits des Platzes - und wie es in den nächsten Tagen mit Blick auf die Partie beim SV Darmstadt 98 am Sonntag weitergeht, ist offen.

Zuerst eine Besprechung, dann ein gemeinsames Kraftzirkeltraining - das war es an diesem Dienstag beim VfL Osnabrück mit dem Trainingsprogramm. Mehr war nicht drin mit Blick auf die Schneemengen, die nach wie vor die Plätze auf der Illoshöh