Das brach liegende Kasernengelände am Limberg (Aufnahme aus dem November 2020). Foto: Helmut Kemme

Helmut Kemme

Osnabrück. Einst träumte der VfL Osnabrück davon, bereits in diesem Winter mit seinen Profis auf Plätzen im neuen Trainingszentrum in der Gartlage üben zu können. Vor allem aus Naturschutzgründen ist aber weiter unsicher, ob die Neubau-Pläne des Fußball-Zweitligisten auf dem ehemaligen KME-Gelände und auf einem benachbarten Areal in der Gartlage überhaupt umsetzbar sind. Daher plädieren die Grünen für den Limberg als Standort für das neue VfL-Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum – ein Anliegen, das an diesem Dienstag im Rat der Stadt Osnabrück diskutiert wird.

„Auch wenn die Gartlage einen gewissen Charme hat wegen der Nähe zur Bremer Brücke, ist für uns der Standort aus dem Rennen“, erklären die Grünen-Politiker Volker Bajus und Thomas Klein. Der Antrag, den die Partei im Rat zur Abstimmung stel