Hier dürfte auf absehbare Zeit nichts gehen: Die Trainingsplätze auf der Illoshöhe am späten Montagnachmittag

Malte Schlaack

Osnabrück. Der zweite Tag mit heftigem Schneefall in der Region in Folge: Gut, dass bei den Zweitliga-Fußballern des VfL Osnabrück heute nur Yoga- und Regenerationstraining über Videoschalte in die Wohnstuben der Spieler auf dem Programm stand. Ab morgen aber soll die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 am Sonntag anlaufen - und die wird von Improvisation und Kreativität geprägt sein.

"Wir müssen von Tag zu Tag schauen - die Schneemassen sind jetzt da, und sie sind morgen oder übermorgen mit Sicherheit noch nicht weg", sagt Julius Ohnesorge. Beim Teammanager des VfL Osnabrück laufen an diesem Montag die Drähte zusammen f