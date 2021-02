Die Bilder wiederholen sich: Die Spieler des Gegners (hier die Bochumer) jubeln, die VfL-Profis drehen enttäuscht ab.

Osnabrück. Sechs Niederlagen in Folge – Rekordwert. Sieben Heimniederlagen in Folge – Rekordwert. Der Negativlauf des VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga nimmt nach dem 1:2 gegen den VfL Bochum allmählich besorgniserregende Züge an. Dennoch: Bei der neuerlichen Pleite an der Bremer Brücke stand kein lila-weißes Team auf dem Rasen, das sich seinem Schicksal ergeben hat.

Der „Spielfilm“ gegen den VfL Bochum: Osnabrücks Trainer Marco Grote musste kurzfristig auf Etienne Amenyido und Ludovit Reis (beide muskuläre Probleme) verzichten. Vor der Pause hätten die Gäste durchaus höher als 2:0 führen können. Zwei