Chance zum 1:1 - Sebastian Müller zieht nach einer Hereingabe von Kevin Wolze (im Hintergrund) mit rechts ab.

Helmut Kemme

Osnabrück. Normalerweise sprechen Trainer nach Spielen nicht gerne über einzelne Spieler. Aber in diesem Fall war es angebracht. „Der Junge hat das klasse gemacht“, sagt Marco Grote über Sebastian Müller. Erst am Montag lieh der VfL das 20-jährige Offensivtalent von Arminia Bielefeld aus. Am Samstag stand Müller schon in der Startelf.

„Er hat viel gearbeitet und viel eingebracht von dem, was uns zuletzt gefehlt hat“, führt Grote aus. Beinahe hätte sein Neuzugang dem Spiel sogar eine Wende gegeben.„Das Tor hätte ich machen können“, sagt Müller über seine Chance in der er