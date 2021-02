VfL-Trainer Grote: Wir sind in einer schwierigen Phase

Nicht zufrieden: VfL-Trainer Marco Grote.

Helmut Kemme

Osnabrück. Seit über einem Monat wartet der VfL Osnabrück auf ein Erfolgserlebnis in der 2. Fußball-Bundesliga. Beim 1:2 (0:2) gegen den VfL Bochum gab es an der Bremer Brücke die sechste Niederlage in Serie. Das sind die Stimmen zum Spiel:

Marco Grote, Trainer des VfL Osnabrück: Wir sind nicht so gut, wie erhofft ins Spiel reingekommen. Wir standen zu tief, waren zu passiv. Bochum hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und war die bessere Mannschaft. Dennoch finde ich, d