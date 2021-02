Kaum ein Durchkommen: Lukas Gugganig (links) und Timo Beermann (Mitte) stemmen sich gegen die Bochumer.

Helmut Kemme

Osnabrück. Sechste Niederlage in Folge, siebte Heimpleite in Serie: Der VfL Osnabrück wird nach dem 1:2 gegen den VfL Bochum immer mehr zum Krisenfall in der 2. Fußball-Bundesliga. Zwar zeigten die Gastgeber nach einem 0:2-Pausenrückstand noch Moral und kämpferische Stärken, doch am Ende schlichen sie wieder ohne Punkte vom Platz.

In Hannover noch in der Startelf der Osnabrücker, gegen Bochum wegen muskulärer Probleme nicht im Kader: Etienne Amenyido und Ludovit Reis mussten passen. Ihre Plätze nahmen Lukas Gugganig und Neuzugang Sebastian Müller ein. Weitere Änderun