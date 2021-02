Kein Durchkommen gab es für VfL-Stürmer Christian Santos (links), auch in dieser Szene gegen Hannovers Jaka Bikol.

dpa/Swen Pförtner

Osnabrück. Man kann sagen: Der VfL Osnabrück hat auch in Hannover wieder kleine Fortschritte gemacht. Man muss aber auch sagen: Ergebnistechnisch traten die Lila-Weißen mit dem dritten 0:1 in Folge auf der Stelle – und in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga rutschte der VfL nach der fünften Niederlage in Serie auf Rang 13 ab. Eine Bestandsaufnahme in aufwühlenden Zeiten.

Die Fortschritte: Einstellung, Ajdini und SchlussoffensiveNach den Rückschlägen gegen Würzburg (Führung verspielt), in Hamburg (klar unterlegen) und gegen Aue (zu wenig Einsatz und Kampfgeist) stimmte gegen Fürth und auch in Hannover wieder