Zurück auf dem Rasen: Rechtsverteidiger Bashkim Ajdini (links, hier gegen Hannovers Florent Muslija) vom VfL Osnabrück machte bei seinem Comeback eine ordentliche Figur.

dpa/Swen Pförtner

Hannover/Osnabrück. Er stand nicht nur wieder im Kader, sondern auch gleich von Beginn an auf dem Rasen: 47 Tage nach seiner Verletzung kehrte Rechtsverteidiger Bashkim Ajdini am Montagabend in Hannover in die Startelf des VfL Osnabrück zurück.

Mitte Dezember hatte er sich beim 0:3 in Düsseldorf verletzt. Die erste Befürchtung eines Wadenbein-Anbruchs bestätigte sich nicht, aber ein doppelter Bänder- und ein Kapselriss im rechten Sprunggelenk erzwangen eine Pause. Angesichts der z