Hier ist dicht: Hannovers Florent Muslija (r) will mit dem Ball an Osnabrücks Bashkim Ajdini vorbei, der setzt aber ein Stoppschild. Foto: Swen Pförtner/dpa

Swen Pförtner

Osnabrück. Kämpferisch, läuferisch und vom Willen her kann man den Fußballern des VfL Osnabrück überhaupt nichts vorwerfen nach der Partie bei Hannover 96. Alle warfen sich in die Schlacht mit allem was sie hatten. Das Problem war eher die fußballerisch feine Klinge abseits aller Hektik. Die Einzelkritik zur 0.1-Niederlage.

In guter Form#7 Bashkim Ajdini: Nach langer Verletzungspause direkt in der Startelf - und der Rechtsverteidiger brachte direkt Stabilität und hatte gehörigen Anteil daran, dass 96-Auénstürmer Florent Muslija nie ein richtiger Faktor in dies