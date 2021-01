Hoffen auf etwas Zählbares für den VfL in Hannover: Marco Grote (links) und Co-Trainer Deniz Dogan. Foto. imago images/Ewert

Osnabrück. Gute Nachrichten beim Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück: Im Vergleich zur Partie gegen die Spvg. Greuther Fürth (0:1) lichtet sich das Lazarett bei den Lila-Weißen langsam, aber sicher. Abwehrspieler Konstantin Engel ist in jedem Fall wieder eine Option für das Spiel am Montagabend bei Hannover 96, auch Ken Reichel könnte in den Kader zurückkehren - und vielleicht sogar Bashkim Ajdini.

"Bashkim steht schon wieder zumindest teilweise im Training, macht Stück für Stück die Einheiten intensiver mit. Ob es für Montag schon reicht. müssen wir sehen - es könnte aber tatsächlich sein, dass er schon ein Thema wird", sagte VfL-Tra