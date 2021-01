Benjamin Schmedes ist mit Beginn des Jahres zum Geschäftsführer Sport beim VfL aufgestiegen.

osnapix/Titgemeyer

Osnabrück. Die neue Rolle als Geschäftsführer Sport, die künftige Zusammenarbeit mit einem Finanz-Geschäftsführer und das geplante Trainingszentrum – diese Themen kamen im Interview mit Benjamin Schmedes auch zur Sprache. Aber angesichts der sportlichen Negativserie rückten die Analyse der Lage und die Frage nach Transfers in den Vordergrund.

Frage: Herr Schmedes, wie bedrohlich ist die Lage nach vier Niederlagen am Stück, sechs Heimpleiten in Folge und einem schmilzenden Punktepolster?Schmedes: Wir befinden uns ganz sicher in einer kritischen Phase. Den Trend, der meines Eracht