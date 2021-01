Bester Mann in Lila-Weiß: Ludovit Reis (links, hier gegen Fürths Branimir Hrgota) überzeugte als Balljäger und -verteiler.

osnapix/Titgemeyer

Osnabrück. Der gute Wille und eine Leistungssteigerung waren gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth erkennbar. Für Punkte reichte der Auftritt des VfL Osnabrück noch nicht, weil nicht alle Spieler an ihr Limit kamen – die Einzelkritik.

In guter FormLudovit Reis: Der Niederländer kehrte in die Startelf zurück und zeigte anschließend, warum er so wertvoll für den VfL sein kann. Als Abfangjäger stand er fast immer richtig, um Fürths lange Bälle zu unterbinden, scheute auch s