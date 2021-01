Fürths bester Torvorbereiter David Raum (rechts), hier im Hinspiel gegen den damaligen VfL-Torschützen Christian Santos, ist nicht der Einzige, den es bei den Gästen auszuschalten gilt.

Foto: imago images/Zink

Osnabrück. Ein Heimspiel und dann auch noch am Abend: Das sind zwei Faktoren, mit denen der VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga zuletzt nicht mehr gut zurechtkam. Trainer Marco Grote und seine Lila-Weißen haben für solche Randaspekte keinen Blick, sondern konzentrieren sich lieber darauf, den Negativtrend an diesem Dienstag (20.30 Uhr) gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth zu stoppen.

Heimschwäche? Probleme unter Flutlicht? Mit solchen Vereinfachungen kann Grote nichts anfangen. „Es gibt ja auch immer Gegenbeispiele, in denen es funktioniert hat“, sagt er. Zum Beispiel zu Saisonbeginn: Das 1:1 in Fürth war der Auftakt fü