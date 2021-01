Steffen Tigges in Schwarz-Gelb: Einst TuS Glane, nun Borussia Dortmund

Ein Talent und ein Profi in Schwarz-Gelb: Steffen Tigges. Fotos: Oliver Möller/Witters/Groothuis

Osnabrück. Ein Talent aus dem Osnabrücker Südkreis startet durch bei den Bundesliga-Fußballern von Borussia Dortmund – und ein ganzer Stadtteil in Schwarz-Gelb fiebert mit. In den Farben vereint, in der Sache schon ein wenig stolz: Das sind sie im Umfeld des Bad Iburger Vereins TuS Glane, der mit dem Erstliga-Debüt von Steffen Tigges auch finanziell profitiert – und bald 30600 Euro erhält.

„Ja, den Betrag habe ich auch errechnet“, sagt Fritz Wellmann. Der Vorsitzende des TuS Glane kennt natürlich die aktuellen, noch bis Sommer gültigen Regeln der Ausbildungshonorierung der Deutschen Fußball-Liga. Die zahlt nach der Saison für