Trainer Marco Grote war in Hamburg bedient. Gegen Aue soll sein VfL Osnabrück ein anderes Gesicht zeigen.

Osnabrück. Nach der 0:5-Niederlage beim Hamburger SV stehen beim VfL Osnabrück personelle Veränderungen in der Startelf an. Davon könne man nach der enttäuschenden Pleite vom Montag ausgehen, sagte VfL-Trainer Marco Grote vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC Erzgebirge Aue (Freitag, 18.30 Uhr).

Die Niederlage sei nicht an einzelnen Spielern oder Positionen auszumachen. „Es geht darum, wie wir zusammen die Aufgaben angehen“, sprach Grote davon, dass das „gesamte Defensivverhalten im Defensivverbund“ zuletzt verbesserungsw