21. Februar 2020: Beim 0:0 des VfL gegen Aue ist Erzgebirge-Torhüter Martin Männel Herr des Geschehens.

imago images/Joachim Sielski

Osnabrück. 32 Jahre alt, mehr als 400 Pflichtspiele für Erzgebirge Aue: Am Freitag (18.30 Uhr) treten die Sachsen mit Club-Legende und Kapitän Martin Männel beim VfL Osnabrück an. Im Interview verrät der Torhüter, warum er die Bremer Brücke mag – und was er von der ewigen Diskussion über seine Körpergröße hält.

Herr Männel, Erzgebirge Aue ohne Martin Männel ist eigentlich nicht mehr denkbar. Erklären Sie uns die Basis für dieses besondere Fußball-Verhältnis.Das hat sich über die Jahre so ergeben. Ich bin seit 2008 hier. Zwei Jahre später sind wir