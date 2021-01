Jetzt sind sie vollzählig: Die VfL-Pappaufsteller auf der Nordtribüne. Foto: Andrea Wegmann

Andrea Wegmann

Osnabrück. Über 900 Fans des VfL Osnabrück hatten Bilder eingesandt für die NOZ-Aktion "Wir sind Lila-Weiß", 500 davon erhielten den Zuschlag - und jetzt sind sie auch endlich alle da: Zum Heimspiel am Freitag gegen den FC Erzgebirge Aue ist die Pappfan-Armee auf der Nordtribüne im Stadion an der Bremer Brücke komplett, sichtbar auch in den Bildergalerien in diesem Text.

Schon beim vergangenen Heimspiel gegen Kickers Würzburg waren die allermeisten Pappfans am Start - aber eben nicht alle: Im Produktionsprozess hatte beim Hersteller die Säge für die wetterfesten Aufsteller Schaden genommen, sodass eini