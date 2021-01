Jubelte letzte Saison noch mit dem VfL beim Heimsieg gegen den Hamburger SV: Trainer Daniel Thioune.

Helmut Kemme

Osnabrück. Wer wissen will, wie das Wetter in den nächsten Tagen in Osnabrück wird, der kann einen Blick auf den Wetterbericht wagen, oder er ruft bei Marco Grote an. Der Trainer des VfL hat die Witterungsbedingungen aktuell stets im Blick, und was er am Samstagabend sah, das sorgte beim 48-Jährigen für nicht allzu große Freude. Der Schnee hat die Vorbereitung auf das große Spiel an diesem Montagabend (20.30 Uhr) beim Hamburger SV etwas durcheinandergewirbelt.

„Wir müssen das Abschlusstraining anders gestalten“, sagt er, „so können wir den Platz nicht nutzen, wie wir es geplant haben.“ Der Gang ins Stadion entfiel ebenfalls, weil der VfL diese Woche bereits zweimal an der Brücke trainiert hatte.